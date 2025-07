Ruski filozof Dugin: Vučiću je došao kraj, njegov legitimitet je nestao

"Srbi žele da Vučić ode. To je potpuno tačno. Svi Srbi to žele. U ovom trenutku iza njega stoji država, ali nema nikakvu podršku naroda Srbije", rekao je Dugin za ruski Radio Sputnjik.

Dugin, koji važi za ideologa ruske ekspanzionističke politike, kazao je da "jedino oni koji se plaše još jedne obojene revolucije ne učestvuju na protestima" u Srbiji.

"Oni ne izlaze na trgove, oni ne viču. Ali, Vučiću je došao kraj. Njegov legitimitet je nestao", naveo je filozof, poznat kao snažan podržavalac ruskog predsednika Vladimira Putina.

Dugin, koga zapadni mediji često nazivaju "Putinovim mozgom", dok drugi tvrde da se njegov uticaj preuveličava, rekao je i da demonstranti na ulicama "izražavaju mišljenje celog srpskog društva, koje neće praviti kompromis sa aktuelnim vlastima".

"Mislim da su protesti usmereni na to da Vučić jednostavno ode. Drugim rečima, nikakvi kompromisi, nikakvi dogovori, nikakva primena konkretnijih pragmatičnih ciljeva neće rešiti situaciju. Vučić mora da ode. To je mišljenje srpskog društva", naveo je Dugin.

On je kazao da je bio protiv protesta u Srbiji i da je čak podržavao Vučića dok je u vladi bio Aleksandar Vulin.

"Dok je Vulin bio u vladi, ja sam pozivao Srbe da ne idu na te proteste, a sada nemam neku čvrstu poziciju. Ne mislim da od nas mnogo toga zavisi. Rusija sada nije u poziciji da zaista utiče na politiku u Istočnoj Evropi", dodao je.

Dugin je ocenio da je među učesnicima protesta u Srbiji porastao broj onih koje on naziva "srpskim patriotama i rusofilima".

"Te proteste su počeli da finansiraju i promovišu globalisti, jer im Vučić nije odgovarao. Oni su hteli da dovedu na vlast poslušnog prozapadnog političara koji bi i više od Vučića otišao na tu stranu. Ali, istovremeno je rastao udeo učešća patriota i rusofila na demonstracijama protiv Vučića, posebno posle uklanjanja Vulina iz vlade. Njima Vučić sada ne može da kaže da ostanu na njegovoj strani jer je učinio sve da i taj deo srpskog društva okrene protiv sebe", rekao je Dugin.

On je takođe kritikovao Vučićeve metode u spoljnoj politici, koja se često opisuje kao "sedenje na više stolica".

"Vučić je prinuđen da levitira između četiri pola, ali budući da je istovremeno i žestok i slab, i kukavica i agresivan, to stvara dodatni estetski problem – on je prosto odvratan. On je odvratan čak i kada govori i radi nešto pravilno. Njemu ne veruješ, njemu luta pogled. To je čovek koji i estetski diskredituje samog sebe", kazao je Dugin.