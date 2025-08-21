Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju "Zvučni top", 4. juna 2025, posle prikupljenih obaveštenja, spisi predmeta vraćeni su na postupanje Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, naveli su za Radio-televiziju Srbije.

Predmet koji se odnosi na događaje sa protesta, 15. marta u Beogradu, otvoren je i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, a pošto je podneto više krivičnih prijava sa tvrdnjom da je na protestu upotrebljeno oružje, "zvučni top" – koje je izazvalo paniku prisutnih.

U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal predmet je otvoren krajem maja, a nakon više krivičnih prijava za krivično delo terorizma, kako su tada saopštili.

Tada su iz Tužilaštva uputili zahtev Prvom osnovnom javnom tužilaštvu za dostavljanje spisa predmeta, koji je već bio formiran, ali sa drugom pravnom kvalifikacijom.

Tada su u odgovoru medijima naveli da se u predmetu nalazi i dokumentacija zaštićena oznakom tajnosti "strogo poverljivo", pa nije bilo objavljeno više detalja.

Predmet "Zvučni top" u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu formiran je odmah posle protesta u Beogradu 15. marta, a iz tog tužilaštva su 18. marta saopštili da zvučni top nije upotrebljen i da nastavljaju istragu kako bi se utvrdilo šta je izazvalo paniku kod učesnika.

U saopštenju tog tužilaštva piše da je formiran predmet i upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Direkciji policije, sa zahtevom da se utvrdi da li je došlo do upotrebe oružja pirotehničkog ili nekog drugog opšte opasnog sredstva, koje je dovelo ili je moglo da izazove opasnost za život ili telo prisutnih građana.

Tada su dostavljeni izveštaji i podaci od Ministarstva odbrane, Ministarstva zdravlja i Bezbednosno-informativne agencije, na osnovu čega se, kako su naveli, "nedvosmisleno utvrđuje da niko od navedenih organizacionih jedinica i pripadnika angažovanih na obezbeđenju protesta, nije čuo, video i upotrebio takozvani zvučni top".

Iz Analize Ministarstva odbrane – Vojnotehničkog instituta, proizlazi da na osnovu dostupnih podataka i otvorenih izvora, nema indicija da je "zvučni top" korišćen u kritičnom momentu, navelo je tada Prvo osnovno tužilaštvo.

Do kraja maja ove godine u Tužilaštvu je saslušano 170 ljudi.