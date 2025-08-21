Jtok: spise predmeta "Zvučni top" vratio na postupanje Prvom ojt u Beogradu

Blic pre 2 sata
Jtok: spise predmeta "Zvučni top" vratio na postupanje Prvom ojt u Beogradu

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) je povodom slučaja Zvučni top, nakon prikupljenih obaveštenja, spise predmeta 4. juna ustupilo na nadležnost i postupanje Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, potvrđeno je Tanjugu u JTOK.

Iz tog tužilaštva dodaju da se predmet i dalje vodi pod oznakom strogo poverljivo. Predmet koji se odnosi na događaje 15. marta u Beogradu otvoren je i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, a pošto je podneto više krivičnih prijava sa tvrdnjom da je na protestu upotrebljeno oružje tzv. zvučni top. U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal predmet je otvoren krajem maja, a nakon više krivičnih prijava za krivično delo terorizma, kako su tada saopštili, podseća RTS.
