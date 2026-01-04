Danas su Oci – praznik kada se vezuju očevi

RTS pre 2 sata
Poslednja, današnja nedelja uoči dana rođenja Isusa Hrista, posvećena je Očevima.

Očevima ili Ocima, završava se ciklus radosnih porodičnih praznika koji najavljuju rođenje sina Božijeg. Kao što su se pre dve nedelje vezivana deca, pre sedam dana majke, sada je red na očeve. Ceo dan provodi se u dobrom raspoloženju i slavlju, uz svečani, zbog Božićnjeg posta, obavezno posni ručak. Najveći praznik očeva veoma se poštuje, naročito u seoskim sredinama. Oci podsećaju koliki je blagoslov biti otac, i telesni i duhovni. I kolika je obaveza, i pred
