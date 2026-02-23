Nikezić (SSP): Godinu dana v.d. direktorke u Petoj gimnaziji, koju više niko ne želi da upiše

Beta pre 44 minuta

 Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i poslanik u Skupštini Srbije Dušan Nikezić saopštio je da se danas navršava godinu dana od postaljanja Danke Nešović za v.d. direktorke Pete beogradske gimnazije, koju je optužio da je odgovorna što tu prestižnu školu "sada više niko ne želi da upiše".

"Godinu dana ubijanja škole, otpuštanja nastavnika, progona učenika, izgubljenih časova, nekompetentnih zamena, umanjenih zarada, osvete, pretnji, suspenzija, kažnjavanja, iživljavanja… Godinu dana bez nastavničkog veća, školskog odbora, saveta roditelja, roditeljskih sastanaka, ekskurzija, nagrada za učenika generacije... Godinu dana za orden i Svetosavsku nagradu, u gimnaziji koja se decenijama upisivala sa skoro najviše bodova, a sada više niko ne želi da upiše", naveo je Nikezić u pisanoj izjavi.

Ministar obrazovanja Dejan Vuk Stanković izjavio je da v.d. direktorke Pete beogradskoj gimnaziji Danki Nešović danas ističe finkcija, te da će ta škola od sutra imati novog v.d. direktora, "čoveka koji nije bio uključen u sukobe (između roditelja, nastavnika i ministarstva), koji može da smiri sukobe u kolektivu".

On je gostujući na TV Kurir naveo da ne želi da navede ime novog direktora, ali da je u pitanju osoba koja ispunjava sve uslove, da je kandidat iz kolektiva i da su s tom osobom "već obavljeni razgovori". 

(Beta, 23.02.2026)

