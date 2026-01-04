Kako se slavi praznik Oci i šta on simbolizuje

Praznikom Oci, odnosno Očevima, završava se ciklus radosnih porodičnih praznika koji najavljuju rođenje Sina Božijeg.

Kao što su se pre dve nedelje simbolično vezivala deca, a pre sedam dana majke, sada je red na očeve. Ovaj dan provodi se u dobrom raspoloženju i slavlju, uz svečani ručak koji je, zbog Božićnog posta, obavezno posan. Praznik se naročito poštuje u seoskim sredinama, gde se i danas neguju tradicionalni običaji. Oci podsećaju na to koliki je blagoslov biti otac, kako telesni, tako i duhovni, ali i kolika je odgovornost – pred Bogom i pred ljudima – biti uzor svojoj