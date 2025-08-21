Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju zvučni top

Danas pre 8 sati  |  Beta
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju „Zvučni top“, 4. juna 2025, posle prikupljenih obaveštenja, spisi predmeta vraćeni su na postupanje Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, naveli su za Radio-televiziju Srbije.

Predmet koji se odnosi na događaje sa protesta, 15. marta u Beogradu, otvoren je i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, a pošto je podneto više krivičnih prijava sa tvrdnjom da je na protestu upotrebljeno oružje, „zvučni top“ – koje je izazvalo paniku prisutnih. U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal predmet je otvoren krajem maja, a nakon više krivičnih prijava za krivično delo terorizma, kako su tada saopštili. Tada su iz Tužilaštva uputili zahtev Prvom
Beta pre 7 sati
