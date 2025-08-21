Sinonim smirenosti optužen za napad na policiju

U najnovijem propagandnom uratku MUP navodi da je student Andrej Tanko navodno 13. avgusta, ispred restorana Katarka, napao policajca tako što ga je prskao nepoznatom tečnošću i otimao štit u pokušaju da probije kordon

Student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Andrej Tanko, poznat široj javnost po hrabrosti i smirenosti kada je početkom godine nasilni pristalica naprednjaka kod Vukovog spomenika u Beogradu napao njegove kolege, priveden je u ponedeljak u rodnom Pančevu. Od javnosti se očekuje da poveruje saopštenju MUP-a, u čije ime predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević stalno obmanjuju građane tvrdnjom da državni