Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor: Nekoliko desetina demonstranata tražilo u Pančevu njegovo puštanje (video)

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor: Nekoliko desetina demonstranata tražilo u Pančevu njegovo puštanje (video)

Studentu Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku određen je danas kućni pritvor do 30 dana zbog napada na službeno lice. Njegov advokat Srđan Miković je prethodno rekao da je njegov branjenik saslušan.

Obraćajući se okupljenima ispred suda u Pančevu, gde se okupilo nekoliko desetina demonstranata, Miković je rekao da se u obrazloženju predloga za određivanje pritvora navodi da postoji opasnost da će Tanko ponoviti delo koje mu se stavlja na teret, a to je napad na službeno lice. Ispred suda prisutni su skandirali "pustite Andreja". Advokat je objasnio da je tužilac Jelena Samoilov korektno vodila saslušanje, iako se ne slaže sa njenim predlogom da se Tanku odredi
