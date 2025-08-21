Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Podsećamo, Pančevci su se okupili ispred Osnovnog suda gde je bilo u toku njegovo saslušanje, saznaje N1.

Student Andrej Tanko je uhapšen u utorak, 19. avgusta i tereti se za napad na službeno lice u vršenju službene dušnosti, s obzirom na to da ga je policija identifikovala kako je 13. avgusta ispred restorana „Katarka“, u pokušaju da sa ostalim licima probije policijski kordon, pripadnike MUP-a prskao tečnošću nepoznatog hemijskog sastava, za koju kažu iz PU da nije bila voda.