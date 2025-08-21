Saslušan student Andrej Tanko: Tužilaštvo zahteva pritvor

Danas pre 5 sati  |  Fonet
Saslušan student Andrej Tanko: Tužilaštvo zahteva pritvor

Advokat studenta Andreja Tanka, Srđan Miković, izjavio je danas da je njegov branjenik saslušan i da će u narednih pola sata do sat biti doneta odluka da li će mu na predlog Osnovnog javnog tužilaštva biti određen pritvor.

Obraćajući se okupljenima ispred suda u Pančevu, Miković je rekao da se u obrazloženju predloga za određivanje pritvora navodi da postoji opasnost da će Tanko ponoviti delo koje mu se stavlja na teret, a to je napad na službeno lice. On je objasnio da je tužilac Jelena Samoilov korektno vodila saslušanje, iako se ne slaže sa njenim predlogom da se Tanku odredi pritvor.
