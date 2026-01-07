Na današnji dan, 7. januar

Na današnji dan dogodilo se: 1536. Umrla je engleska kraljica španskog porekla Katarina Aragonska, prva od šest žena engleskog kralja Henrija VIII. Njihov razvod bez dozvole pape izazvao je englesku crkvenu reformaciju i raskid s Vatikanom. 1598. Na ruski presto je stupio Boris Godunov, posle smrti Fjodora I, poslednjeg cara iz dinastije Rjurikovič. 1610. Italijanski astronom i matematičar Galileo Galilej otkrio je Jupiterove mesece Io, Evropu, Ganimed i Kalisto.
Na današnji dan: Rođen Milovan Glišić, umro Nikola Tesla, SAD napravile hidrogensku bombu

Teslina smrt na Božić bila tužna vest i za suprugu predsednika SAD Eleonor Ruzvelt

Teslina smrt na Božić 1943. tužna vest i za suprugu predsednika SAD Eleonor Ruzvelt

Vremeplov: Umro Nikola Tesla

Na današnji dan umro je Nikola Tesla. Genijalac preminuo pre 83 godine na Božić, siromašan i usamljen u njujorškom hotelu

Na današnji dan, 7. januar

