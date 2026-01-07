Teslin biograf Mark Sajfer o pesniku nauke: "Zbog njegove smrti patila je i Elenor Ruzvelt"

B92 pre 1 sat
Teslin biograf Mark Sajfer o pesniku nauke: "Zbog njegove smrti patila je i Elenor Ruzvelt"

Jedan od najvećih svetskih umova, Nikola Tesla, čijim je izumima postavljen temelj i pravac naučno-tehničkog razvoja čovečanstva u 20. veku, umro je sam na Božić 1943. u Njujorku.

U ovom gradu on je živeo šest decenija, a nekoliko dana nakon smrti komemoraciji u Katedrali St. John the Devine prisustvovalo je 2.000 ljudi. Jedan od dvojice najuticajnijih Teslinih biografa u svetu Mark Sajfer rekao je za Tanjug da je Teslina smrt bila tužna vest i za prvu damu Elenor Ruzvelt - suprugu 32. predsednika Frenklina Ruzvelta koji je na čelu SAD bio najduže u istoriji - od 1933. do smrti 1945. Katedrala posvećena Svetom Jovanu, smeštena na istočnoj
