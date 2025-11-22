Hladno i oblačno vreme sa kišom i snegom u Srbiji i snežne padavine u Hrvatskoj 22. i 23. novembra 2025.

Naslovi.ai pre 1 sat

Srbija očekuje hladno vreme sa snežnim padavinama i prestanak padavina krajem 23. novembra, dok Hrvatsku zahvataju snežne padavine i nevreme.

U Srbiji će 22. novembra biti oblačno i hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom u brdsko-planinskim predelima, dok se sneg ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije. Na krajnjem jugu i istoku zadržaće se toplije vreme sa kišom. Temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni u većini mesta, dok će na jugu i istoku dostići do 13 stepeni. RTS Danas N1 Info

U Beogradu se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada i snežnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće oko 2 do 3 stepena. Blic Glas Zapadne Srbije

Na severu Srbije i u Vojvodini pada sneg i susnežica, sa snežnom granicom na oko 200 metara nadmorske visine. U ostalim delovima Srbije mestimično pada kiša, dok će na jugu biti toplije sa slabom kišom. Vetar će biti jak severozapadni u većini krajeva. Polarni vrtlog nastavlja kretanje prema severu Srbije, donoseći padavine i stvaranje snežnog pokrivača, a sneg je jutros zabeležen i na Fruškoj Gori. Telegraf Blic

Za 23. novembar prognozira se oblačno i hladno vreme sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Na severu i zapadu Srbije biće suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju kiša, susnežica i sneg, uz manje povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Krajem dana i uveče padavine prestaju. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. RTK

U Hrvatskoj su sinoć zabeležene jake snežne padavine, posebno u Slavoniji, Gorskom kotaru i Lici, dok na severu zemlje pada susnežica. U zagrebačkoj regiji postoji upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača do pet centimetara, uz umeren do jak vetar. Meteorolozi upozoravaju na zimske uslove i olujnu buru. NIN Telegraf