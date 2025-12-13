Skupštinski odbor utvrdio listu od dva kandidata za Savet REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina

N1 Info pre 55 minuta  |  FoNet
Skupštinski odbor utvrdio listu od dva kandidata za Savet REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje utvrdio je danas listu od dva kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, a to su Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni.

Odboru je dostavljena dopuna dokumentacije o radnom iskustvu u struci za kandidata Sretena Jovanovića na zahtev tog skupštinskog tela. Odbor nije usvojio prigovor Građanskih inicijativa podnet povodom, kako je navedeno, nezakonitosti u postupku za izbor kandidata na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Odbor je odbio da se u dnevni red današnje sednice, na predlog poslanice Narodnog pokreta Srbije Ivane Rokvić, uvrsti i Izveštaj o aktuelnim problemima u
