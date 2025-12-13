Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje

Četvoro izabranih članova Saveta REM-a najavili su da će u petak zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije dotad ne ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina.

Ostavke su najavili Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković. Oni su se obratili javnim pismom Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, povodom odluke na današnjoj sednici da odbije prigovor kojim bi se, kako su naveli, omogućilo zakonito i legitimno okončanje izbora u devetoj oblasti - oblasti predlagača iz reda nacionalnih saveta - i time izbor preostalog člana koji će obezbediti zakonski uslov nezavisnosti