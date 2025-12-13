Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje

Radio 021 pre 3 sata  |  FoNet
Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje

Četvoro izabranih članova Saveta REM-a najavili su da će u petak zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije dotad ne ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina.

Ostavke su najavili Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković. Oni su se obratili javnim pismom Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, povodom odluke na današnjoj sednici da odbije prigovor kojim bi se, kako su naveli, omogućilo zakonito i legitimno okončanje izbora u devetoj oblasti - oblasti predlagača iz reda nacionalnih saveta - i time izbor preostalog člana koji će obezbediti zakonski uslov nezavisnosti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Četvoro izabranih članova najavilo da će podneti ostavke u Savetu REM-a narednog petka

Četvoro izabranih članova najavilo da će podneti ostavke u Savetu REM-a narednog petka

Cenzolovka pre 1 sat
Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ako se do petka ne ponovi glasanje za kandidate saveta nacionalnih manjina

Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ako se do petka ne ponovi glasanje za kandidate saveta nacionalnih manjina

N1 Info pre 3 sata
4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina

4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina

Nedeljnik pre 3 sata
Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Nova pre 4 sati
Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Danas pre 4 sati
Utvrđeni kandidati za REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina; izabrani članovi: Ostavke, ako se ponovo ne glasa

Utvrđeni kandidati za REM koje su predložili saveti nacionalnih manjina; izabrani članovi: Ostavke, ako se ponovo ne glasa

RTS pre 3 sata
Skupštinski odbor utvrdio listu kandidata za Savet REM koje su predložile nacionalne manjine

Skupštinski odbor utvrdio listu kandidata za Savet REM koje su predložile nacionalne manjine

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeRodoljub ŠabićIzboriREM

Društvo, najnovije vesti »

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 3 minuta
Cvejić (SRCE): Nezavisni mediji u situaciji kao krajem devedesetih godina prošlog veka

Cvejić (SRCE): Nezavisni mediji u situaciji kao krajem devedesetih godina prošlog veka

Danas pre 1 sat
Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Danas pre 1 sat
Tek kada se kula režima sruši, univerzitet će povratiti autonomiju

Tek kada se kula režima sruši, univerzitet će povratiti autonomiju

Danas pre 58 minuta
Strah u Evropi zbog donora sperme iz Danske sa mutacijom koja izaziva rak! Naši stručnjaci poručuju: "u Srbiji važi nešto što…

Strah u Evropi zbog donora sperme iz Danske sa mutacijom koja izaziva rak! Naši stručnjaci poručuju: "u Srbiji važi nešto što ni u jednoj drugi državi ne važi"

Blic pre 12 minuta