4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina

Nedeljnik pre 2 sata
4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina
Izabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković najavili su danas da će u petak u 12 sati zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije dotad ne ponovi glasanje i izvrši izbor između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina, objavila je agencija FoNet a preneo N1 . Oni su se obratili javnim pismom Odboru za kulturu i informisanje Narodne
