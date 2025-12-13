Četvoro izabranih članova najavilo da će podneti ostavke u Savetu REM-a narednog petka

Cenzolovka pre 5 sati
Četvoro izabranih članova najavilo da će podneti ostavke u Savetu REM-a narednog petka

Odluka Odbora za kulturu i informisanje da odbije prigovor vezan za izbor člana Saveta REM-a u kategoriji nacionalnih manjina predstavlja završni čin procesa koji je od početka obeležen netransparentnošću, proizvoljnim tumačenjem zakona i kršenjem procedura, kaže se u pismu četvoro ranije izabranih članova Saveta REM-a, kojim najavljuju podnošenje ostavki 19. decembra ukoliko Skupština Srbije do tada ne glasa za ranije legalno izabrane kandidate

Kandidati za Savet REM-a na javnom razgovoru u Skupštini (foto: Cenzolovka / Perica Gunjić) Posle današnje odluke Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da odbije prigovor o izboru preostalog 9. člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), članovi Saveta koje je ranije izabrala Skupština javno su se obratili Odboru i najavili da će narednog petka i zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije do tada ne glasa za ranije legalno izabrane
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

Dugo putovanje do izbora članova Saveta REM: Medijska scena kao da ide iz krize u još veću krizu

Dugo putovanje do izbora članova Saveta REM: Medijska scena kao da ide iz krize u još veću krizu

N1 Info pre 3 sata
Ko su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM-a?

Ko su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM-a?

Vreme pre 2 sata
Bakarec: Odbor utvrdio dva nova kandidata za REM, ne mogu se birati odbačeni

Bakarec: Odbor utvrdio dva nova kandidata za REM, ne mogu se birati odbačeni

Telegraf pre 3 sata
Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ako se do petka ne ponovi glasanje za kandidate saveta nacionalnih manjina

Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ako se do petka ne ponovi glasanje za kandidate saveta nacionalnih manjina

N1 Info pre 8 sati
Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje

Četiri izabrana člana Saveta REM podneće ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje

Radio 021 pre 8 sati
4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina

4 člana Saveta REM uputila pismo javnosti: Podnose ostavke ako skupštinski odbor ne ponovi glasanje o kandidatima manjina

Nedeljnik pre 8 sati
Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Četiri člana REM-a najavila ostavke ukoliko se do petka ne ponovi glasanje za članove iz reda nacionalnih manjina

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriREM

Društvo, najnovije vesti »

Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete

Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete

Danas pre 3 minuta
Biće kako je suđeno

Biće kako je suđeno

Danas pre 3 sata
Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Danas pre 3 sata
U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

Danas pre 3 sata
Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Danas pre 4 sati