Četvoro izabranih članova najavilo da će podneti ostavke u Savetu REM-a narednog petka

Odluka Odbora za kulturu i informisanje da odbije prigovor vezan za izbor člana Saveta REM-a u kategoriji nacionalnih manjina predstavlja završni čin procesa koji je od početka obeležen netransparentnošću, proizvoljnim tumačenjem zakona i kršenjem procedura, kaže se u pismu četvoro ranije izabranih članova Saveta REM-a, kojim najavljuju podnošenje ostavki 19. decembra ukoliko Skupština Srbije do tada ne glasa za ranije legalno izabrane kandidate

Kandidati za Savet REM-a na javnom razgovoru u Skupštini (foto: Cenzolovka / Perica Gunjić) Posle današnje odluke Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da odbije prigovor o izboru preostalog 9. člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), članovi Saveta koje je ranije izabrala Skupština javno su se obratili Odboru i najavili da će narednog petka i zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije do tada ne glasa za ranije legalno izabrane