MUP: Oko 70 odsto mladih uznemiravano putem interneta, dve trećine prećuti

Više od 90 odsto dece koristi internet, a sedam od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Trećina je o tome razgovarala sa odraslima, a ostali su prećutali da im se to desilo, naveo je MUP u objavi na Instagramu. Dodaje se da mladi ne treba da dele lične podatke sa nepoznatima, savetuje se da zaštitite svoje profile, da prijave sumnjiv sadržaj, kao i da razgovaraju sa starijima o tome. „Oblici digitalnog nasilja su različiti. Od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja. Poslednjih godina sve češće se javljaju i