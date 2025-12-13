"Prijavite ovo!" Hitno upozorenje MUP, oglasili se na Instagramu: Deca masovno trpe ovu vrstu nasilja i ćute

"Prijavite ovo!" Hitno upozorenje MUP, oglasili se na Instagramu: Deca masovno trpe ovu vrstu nasilja i ćute
Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva da se svako digitalno nasilje prijavi kako bi se sprečile njegove posledice Oblici digitalnog nasilja uključuju uvrede, ucene, lažne profile, zloupotrebu fotografija, proganjanje i zloupotrebe veštačke inteligencije Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije upozorilo je danas na Instagramu da više od 90 odsto dece koristi internet, a da je 7 od 10 mladih doživelo neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn i apelovalo da se
