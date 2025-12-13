MUP: Oko 70 posto mladih uznemireno putem interneta

MUP: Oko 70 posto mladih uznemireno putem interneta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da više od 90 odsto dece koristi internet, a da je sedam od 10 mladih doživelo neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn i apelovalo da se digitalno nasilje prijavi da bi se sprečile posledice.

Oni poručuju da ako primetite digitalno nasilje – reagujte. Ne delite, osudite, prijavite. Jedna prijava može sprečiti posledice. MUP upozorava da se od klasičnog nasilja može udaljiti, ali da u digitalnom prostoru granica nema. „Statistika pokazuje da više od 90 odsto dece koristi internet, a sedam od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedno od troje razgovara o tome sa odraslima“, naveo je MUP u objavi na društvenim
