AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP „Putevi Srbije“, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.05 časova. U napomeni za Zaječar, ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše