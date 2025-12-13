Naoružajte se strpljenjem: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. I danas vozači treba da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, a magla je najizraženija u nizijskim predelima pa su kolovozi klizavi. „Povremeno pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog