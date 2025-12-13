Naoružajte se strpljenjem: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Naoružajte se strpljenjem: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. I danas vozači treba da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, a magla je najizraženija u nizijskim predelima pa su kolovozi klizavi. „Povremeno pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

RTV Novi Pazar pre 1 sat
AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

Moj Novi Sad pre 3 sata
Stanje na putevima: Pojačan oprez zbog magle

Stanje na putevima: Pojačan oprez zbog magle

Glas Zaječara pre 3 sata
AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Blic pre 3 sata
Zadržavanja za teretnjake samo na Batrovcima, pojačan saobraćaj ka planinskim centrima

Zadržavanja za teretnjake samo na Batrovcima, pojačan saobraćaj ka planinskim centrima

Euronews pre 4 sati
AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

Novi magazin pre 3 sata
AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama

AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KopaonikBatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Novo doba

Novo doba

Danas pre 1 minut
Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Pravda pre 5 minuta
Najlepše posne torte: 5 proverenih recepata za koje će se tražiti parče više

Najlepše posne torte: 5 proverenih recepata za koje će se tražiti parče više

Danas pre 6 minuta
„Džonson i Džonson“ mora da isplati 40 miliona dolara ženama koje tvrde da je talk kriv za rak

„Džonson i Džonson“ mora da isplati 40 miliona dolara ženama koje tvrde da je talk kriv za rak

Sputnik pre 0 minuta
"Soko" testira prugu od Subotice do Budimpešte. Dok vozovi ne krenu novom prugom, ovo je trenutno važeći red vožnje.

"Soko" testira prugu od Subotice do Budimpešte. Dok vozovi ne krenu novom prugom, ovo je trenutno važeći red vožnje.

Dnevnik pre 0 minuta