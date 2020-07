Vučić: Srbija ima drugačiji stav od svih ostalih učesnika, a Priština izašla sa maksimalističkim zahtevima

RTV pre 1 sat | Tanjug, RTV

PARIZ - Dijalog sa Prištinom u Briselu, planiran za nedelju, odložen je za četvrtak, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle video Samita u Parizu, koji je, kako je istakao, bio težak, jer je Srbija ima drugačiji stav od svih ostalih učesnika, a Priština je izašla sa maksimalističkim zahtevima.

"Verujem da će Nemačka i Francuska izaći sa svojim zajedničkim, predsedničkim saopštenjem, pošto je bilo stvari oko kojih nismo imali isto viđenje", rekao je Vučić novinarima u Parizu. On je istakao da je albanska strana izašla sa svojim zahtevima, koje je nazvao "spiskom lepih želja", pošto Srbija ne prihvata nikakve ultimatume i naređenja, te predočio novinarima šta je to što Priština traži. "To su očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, očuvanje Ustava i