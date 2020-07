Danas uživamo u pravom letnjem vremenu: Temperatura i do 34 stepena, uveče moguće naoblačenje

Kurir pre 4 sata

Bićemo pod uticajem veoma toplog vazduha. Jutarnja temperatura od 13 do 23 stepena, najviša dnevna od 31 do 34.

Sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 23 stepena, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Tokom noći na severu zemlje naoblačenje, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom uz umeren do jak severozapadni vetar i pad temperature. Sutra, u nedelju nas očekuje prolazno