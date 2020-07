Srđan Nogo priveden na saslušanje, Viši sud demantuje da je u pritvoru

Radio 021 pre 6 sati | FoNet,Nova

Samostalni poslanik i bivši član Dveri Srđan Nogo uhapšen je u Beogradu, a Viši sud je demantovao navode medija da mu je određen pritvor.

Nogo je najpre oko 11 sati saslušan u policijskoj stanici i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Ipak, on je odmah nakon policijskog, sproveden u tužilaštvo na saslušanje, piše "Nova.rs". To je potvrdio i njegov advokat. "Srđan Nogo priveden je u Palatu pravde, gde čeka saslušanje kod tužioca, nakon što se ranije danas na poziv javio policiji u stanici Stari grad", rekao je njegov branilac Marko Pušica za Tanjug. On je kazao da je Nogu u policijskoj stanici