Tiodorović: Evo kada se očekuje pik epidemije

Glas Zapadne Srbije pre 41 minuta

Epidemiolog Branislav Tiodorović prognozira da ćemo do kraja sledeće nedelje, na nivou države, imati pik epidemije.

On ukazuje na to kakvo je stanje u velikim gradovima, s obzirom na aglomeraciju ljudi koja se nije smanjila - više ljudi kontaktira, pre svega mladih ljudi, iako imaju solidan imunitet - žive u domaćinstvima gde ima dve generacije, može doći do oboljevanja, može doći do situacije da umiru ljudi srednje dobi i stariji. Održavanje pika umesto blagog pada „Ako se ne preduzmu mere i ne pokaže solidarnost, imaćemo održavanje pika umesto blagog pada, ali to ne mora da