Kon: Moguće vanredne mere ako se nastavi porast zaraženih

RT Kragujevac pre 1 sat

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da postoji mogućnost uvođenja vanrednih mera, ukoliko se nastavi tendencija rasta broja zaraženih i izrazio nadu da do toga neće doći. „Mi nemamo baš mnogo izlaza u daljem povećanju aktivnosti, nemamo drugog načina nego da se zatvorimo, da li će to biti vanredno stanje ili vanredne mere, to je već pitanje. Ja se nadam da neće biti potrebe za tim, mada i dalje imamo povećanje“, rekao je Kon. Prema njegovim rečima, stanje će biti