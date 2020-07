Užice: Pritvor zbog gađanja banera sa likom Vučića

Danas pre 26 minuta | Piše: Nenad Kovačević

Uhapšen još jedan učesnik protesta Pripadnici užičke policije su uhapsili muškarca (34) iz Užica koji je bio učesnik protesta u petak uveče u tom gradu.

Danas nezvanično saznaje da je on osumnjičen za „nasilničko ponašanje“, da mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i da će ga sutra salušati istražni sudija. To je četvrto hapšenje demonstranata u Užicu. Nakon prvog protestnog okupljanja u četvrtak uveče, uhapšene su tri osobe – dva mladića, kojima je posle policijskog zadržavanaja od 48 sati, sudija produžio zadržavanje do 30 dana, kao i jedna petnaestogodišnjakinja, protiv koje će se, nakon što je