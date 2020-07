Zaposleni u Fijatu od ponedeljka na plaćenom odsustvu

Radio 021 pre 42 minuta | Tanjug

Radnici kompanije "Fijat Krajsler automobili Srbija" u Kragujevcu od 20. do 31. jula biće na plaćenom odsustvu.

Za to vreme primaće naknadu od 65 odsto zarade, rekao je zamenik predsednika Samostalnog sindikata "Fijat Krajsler automobila" Nebojša Mandarić. Mandarić je naveo da je razlog za prekid proizvodnje usklađivanje sa potrebama tržišta. Nakon toga, od 3. do 21. avgusta, sledi tronedeljni kolektivni godišnji odmor. Radnici će zatim od 24. avgusta do 28. avgusta biti ponovo na plaćenom odsustvu, navodi RTS. Autor: Tanjug