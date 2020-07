"Makron udario šakom o sto, prozvao kurca": Maratonski samit i treći dan bez dogovora, Mišel govori o "nemogućoj misiji"

Blic pre 4 sata

Lideri 27 država članica Evropske unije prekinuli su i treći samit u Briselu bez dogovora o višegodišnjem zajedničkom bužetu i fondu za oporavak.

Razgovori koji su od nedelje ujutro do ponedeljaka ujutru trajali gotovo 20 sati bez prestanka, biće nastavljeni danas u 16 časova. EU lideri na samitu koji je počeo u petak u Briselu razgovaraju o paketu vredom 1824 milijarde evra koji obuhvata višegodišnji zajednički budžet ( 1074 milijardi evra) i fond za oporavak ( 750 milijardi evra). Do sada dogovor nije postignut niti oko same veličine paketa, ali ni oko odnosa bespovratne pomoći i zajmova na koje zemlje