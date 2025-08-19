Pregovori o Ukrajini: Trampove najave, Fico o teritorijalnim promenama i Lavrov o samitu na Aljasci

Naslovi.ai pre 7 minuta

EU i SAD nastavljaju diplomatske napore, dok Slovačka ističe potrebu za razgovorima o teritorijama i Lavrov komentariše atmosferu samita.

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da neće biti napretka u rešavanju sukoba u Ukrajini bez razgovora o teritorijalnim promenama, izražavajući skepsu prema daljim sankcijama Rusiji ako pregovori ne budu uspešni. Fico je kritikovao EU zbog čekanja na Trampov put ka miru. RTV Politika Večernje novosti

Američki predsednik Donald Tramp je imao telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom kako bi ga izvestio o razgovorima sa evropskim liderima i Zelenskim, naglašavajući važnost bezbednosnih garancija za Ukrajinu. RTS Blic Blic

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je američka delegacija na samitu na Aljasci reagovala bez histerije na njegovu duksericu sa natpisom SSSR, a američki državni sekretar Marko Rubio je izrazio simpatije za njegov izbor odeće. Lavrov je odbacio tvrdnje o imperijalizmu i pokušajima dominacije. Alo Euronews