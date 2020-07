SNS traži mandat za sastav nove Vlade

Danas pre 8 sati | Piše: FoNet

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je lista „Aleksandar Vučić – za našu decu“ tražila mandat za sastav nove Vlade.

„Očekujemo da Skupština bude konstituisana do 3. avgusta“, rekao je Vučević novinarima. On je rekao da su njihova predviđanja da će Vlada biti formirana do septembra i da će to biti Vlada kontinuiteta u smislu politike i ekonomije. Vučević je dodao i da su se predstavnici liste izjasnili šta misle o koalicionim partnerima sa drugih lista, ali da nemaju jedinstven stav. „Da li će biti drugih stranaka uključenih u Vladu, videćemo“, rekao je Vučević i dodao da su u