SNS zatražila mandat za sastav nove Vlade Srbije

Slobodna Evropa pre 50 minuta

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je posle konsultacija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem da su predstavnici izborne liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu", zatražili mandat za sastav nove Vlade Srbije. On je naveo da očekuje da Skupština Srbije bude konstituisana do 3. avgusta, a Vlada u zakonskom roku, do 3. novembra i da će to Vlada kontinuiteta u smislu politike i ekonomije. Vučević je rekao da nisu pričali o personalnim