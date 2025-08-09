Severna Makedonija: Lokalni izbori zakazani za 19. oktobar

Serbian News Media pre 2 sata
Severna Makedonija: Lokalni izbori zakazani za 19. oktobar

Predsednik Sobranja Severne Makedonije, Afrim Gaši, raspisao je redovne lokalne izbore za 19. oktobar.

Prvi krug izbora za gradonačelnike i odbornike u 80 opština i gradu Skoplju održaće se tog datuma, dok je drugi krug zakazan za 2. novembar, u mestima gde gradonačelnici ne budu izabrani u prvom krugu. Tokom izborne kampanje, koja počinje 20 dana pre izbora, Sobranje neće održavati plenarne sednice. Gaši je objasnio da je razlog za to sprečavanje zloupotrebe skupštinske govornice u izborne svrhe i omogućavanje poslanicima da se posvete komunikaciji sa građanima.
