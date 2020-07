COVID-19: California ispred New Yorka po broju oboljelih

Al Jazeera pre 49 minuta

Najbogatija i najnaseljenija američka savezna država ima više oboljelih, ali daleko manje umrlih od New Yorka.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze korona virusom u Californiji je prešao 409.000, čime je ona u okviru Sjedinjenih Američkih Država nadmašila saveznu državu New York, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins, prenosi agencija Beta pozivajući se na AFP. California tako ima 1.200 više zaraženih virusom nego što ih je u New Yorku. Međutim, New York i dalje sa 72.302 umrlih daleko prednjači u SAD-u, što je devet puta više od ukupnog broja umrlih u Californiji. I stopa