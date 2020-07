Brankica ubijena kao jedini svedok: Neotkriveni detalji ubistva supružnika u Vranjskoj Banji

Večernje novosti pre 13 minuta | J. STOJKOVIĆ

UBICA je u Slavoljuba Mladenovića (47) ispalio osam metaka, dok je njegovoj nevenčanoj supruzi Brankici Anđelković (41) pucao jednom u leđa.

Zločinac je u supružnike pucao sa udaljenosti od metar i po do dva. Ovo su prvi rezultati istrage o surovoj likvidaciji supružnika u naselju Ćosiki u Vranjskoj Banji, čija su tela pronađena u lokvi krvi u dvorištu njihove kuće. Zločin se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a tela je pronašao Brankičin otac, koji je došao da proveri zašto mu se ćerka nije pojavila na poslu i ne odgovara na telefonske pozive. Istraga je do sada dovela policiju do dve sumnjive