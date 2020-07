Mihajlović pretio treneru Atalante: Ostao bi bez prsta da je pokazao na mene (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Trener fudbalera Bolonje Siniša Mihajlović imao je žestok sukob sa prvim stručnjakoom Atalante Đanpjerom Gasperinijem tokom meča 35. kola Serije A.

Gasperini je tokom meča više puta ulazio u duel sa stručnim štabom Bolonje i sudijama. Mihajlović je uzvratio na uvrede, a epilog svega je bilo isključenje trenera Atalante. – Ako imam problem sa njihovom klupom onda ću pričati sa trenerom, tako bi isto trebalo da bude sa druge strane. Neću dopustiti da me preskaču i viču na članove mog stručnog štaba. To je manjak poštovanja i to nije u redu – rekao je Mihajlović posle utakmice. – Ne sme da se usudi da vređa moju