Video: Prva molitva u Aja Sofiji nakon 86 godina

Al Jazeera pre 3 sata

Od ranih jutarnjih sati počeli su pristizati vjernici koji žele obaviti molitvu u Aja Sofiji nakon što je iz muzeja pretvorena u džamiju.

U Aja Sofiji u Istanbulu u toku je prva džuma-namaz nakon 86 godina, poslije odluke da se ovo historijsko naslijeđe iz muzeja pretvori u džamiju. Već nakon sabah-namaza su počeli pristizati oni koji su htjeli obaviti prvu molitvu u njoj nakon 86 godina, prenosi Anadolija. LIVE: Turkey gears up to hold first Friday prayers in 86 years at Istanbul's iconic #HagiaSophia. Al Jazeera’s @sinemkoseoglu reports. pic.twitter.com/5Mojig53It — Al Jazeera News (@AJENews) July