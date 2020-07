Prijavila bludnog unuka: Martin o. (26) iz Niša uhapšen zbog sumnje da je obljubio devojčicu

Večernje novosti pre 2 sata | J. ĆOSIN

POLICIJA je u petak uhapsila Nišliju Martina O. (26) zbog sumnje da od aprila u više navrata obljubio devojčicu A. A. (14), o kojoj su njegovi roditelji brinuli kao hraniteljska porodica.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Incident je, kako nezvanično saznajemo, prijavila baka osumnjičenog, koja je posumnjala da nešto nije u redu sa devojčicom, čiji je rođeni brat takođe bio smešten u toj porodici. - Pustite nas da živimo u svom bolu. Ne znate šta mi sada preživljavamo. Da vidimo prvo da li je to istina, jer je ovo poštena kuća - rekla su nam u petak dva člana ove porodice koji su