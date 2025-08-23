Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Blic pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina S. Z. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je danas tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.
