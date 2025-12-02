(Foto) Od automobila nije ostalo ništa! Jezive slike sudara kod Majdanpeka: Poginuo muškarac, vozilo smrskano do neprepoznatljivosti

Blic pre 4 sati
(Foto) Od automobila nije ostalo ništa! Jezive slike sudara kod Majdanpeka: Poginuo muškarac, vozilo smrskano do…
Automobil marke 'fijat panda' podleteo je pod šleper u blizini Rudne Glave Jedan od uzroka nesreće mogao bi biti neprilagođena brzina u oštroj krivini U mestu zvanom Begluk, u blizini Rudne Glave, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao Z.S. (50), vozač automobila marke ''fijat panda'' iz sela Oreskovica kod Donjeg Milanovca. Vozač automobila podleteo je pod šleper koji je mu je išao u susret. Sumnja se da je jedan od uzroka nesreće neprilagođena
