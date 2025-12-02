(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto zanela velika brzina"

Na mestu nesreće intervenisali su vatrogasci i hitna pomoć, a povređeno je pet osoba Saobraćaj u Jevrejskoj ulici blokiran je zbog ostataka stakla, ulja i delova automobila U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, oko 22 časa, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva automobila, taksi i BMW.

Na licu mesta su vatrogasci koji seku vozila, koja su u potpunosti smrskana, a nekoliko vozila ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je takođe bilo na terenu. Na terenu je i policija, a Jevrejska ulica blokirana je za saobraćaj sa obe strane. Na putu su još uvek staklo, delovi automobila i ulje od automobila. Kako kažu očevici za medije, sve se desilo u deliću sekunde. - On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je