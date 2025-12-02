(Foto) Ovo je vozač koji je vozio BMW u Novom Sadu Osumnjičen da se kolima zakucao u taksi: Taksista poginuo, više osoba povređeno!

Tri osobe uključene u nesreću su hospitalizovane sa teškim povredama, dve od njih su stabilne Jedna pacijentkinja je u kritičnom stanju i pod stalnim nadzorom lekara Vozač BMW koji se sumnjiči da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću, priveden je i njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saznaje "Blic".

Vozač taksija (53), nažalost, jutros je podlegao povredama koje je zadobio u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Sadu. Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač (25) BMW direktno naleteo na taksi vozilo. Nakon saobraćajne nesreće u Novom Sadu, dve ženske osobe (2000. godište) primljene su na dalje lečenje. Jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obe se nalaze u