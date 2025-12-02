(Video) "Vozio je brzo i podleteo pod šleper" Detalji stravične nesreće kod Majdanpeka: Poznat identitet poginulog muškarca

Blic pre 3 sata
(Video) "Vozio je brzo i podleteo pod šleper" Detalji stravične nesreće kod Majdanpeka: Poznat identitet poginulog muškarca
Vozač automobila nastradao je nakon sudara sa kamionom Kamion je vozio kineske delove pod policijskom pratnjom U mestu zvanom Begluk, u blizini Rudne Glave, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao Z.S. (50), vozač automobila marke ''fijat panda'' iz sela Oreskovica kod Donjeg Milanovca. - Tu je oštra krivina koja ga je verovatno izbacila zbog neprilagođene brzine. Vozio je brzo i podleteo pod šleper kojim je upravljao strani državljanin. On je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) Od automobila nije ostalo ništa! Jezive slike sudara kod Majdanpeka: Poginuo muškarac, vozilo smrskano do…

(Foto) Od automobila nije ostalo ništa! Jezive slike sudara kod Majdanpeka: Poginuo muškarac, vozilo smrskano do neprepoznatljivosti

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekFiatFijatsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto…

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto zanela velika brzina"

Blic pre 20 minuta
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Danas pre 1 sat
Velika zaplena droge u Beogradu Zakopao kokain i heroin u dvorištu: Evo šta je još pronađeno

Velika zaplena droge u Beogradu Zakopao kokain i heroin u dvorištu: Evo šta je još pronađeno

Blic pre 1 sat
(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

Blic pre 35 minuta
(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan…

(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan kao limenka

Blic pre 1 sat