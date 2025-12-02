Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Danas pre 2 sata  |  RTS
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, došlo je do teške saobraćajne nesreće oko 22 časa, u kojoj je pet osoba povređeno.

Na licu mesta su vatrogasci koji seku vozila, koja su u potpunosti smrskana, a nekoliko vozila ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je takođe bilo na terenu, prenosi RTS. Iz Zavoda su obavestili javnost da je pet povređenih osoba, tri žene i dva muškarca, prevezeno na hirurgiju. Dvoje povređenih je bilo bez svesti. Na terenu je i policija, a Jevrejska ulica blokirana je za saobraćaj sa obe strane. Na putu su još uvek staklo, delovi automobila i ulje od automobila. U
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto…

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto zanela velika brzina"

Blic pre 3 sata
(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

Blic pre 3 sata
(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan…

(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan kao limenka

Blic pre 4 sati
(Foto, video) Od taksija ništa nije ostalo, BMW razlupan sa svih strana: Prvi snimci stravične saobraćajke u centru Novog…

(Foto, video) Od taksija ništa nije ostalo, BMW razlupan sa svih strana: Prvi snimci stravične saobraćajke u centru Novog Sada, vatrogasci izvlače povređene

Blic pre 4 sati
(Foto) Stravičan sudar "BMW-a" i taksija u centru Novog Sada Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila…

(Foto) Stravičan sudar "BMW-a" i taksija u centru Novog Sada Delovi rasuti svuda po putu, vatrogasci stižu da seku vozila: Ljudi u šoku se drže za glavu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNovi Sadsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

Danas pre 2 sata
(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto…

(Foto, video) Vozač BMW-a odjednom dodao gas i zakucao se u taksi. Očevici opisali jezive detalje nesreće u Novom Sadu: "Auto zanela velika brzina"

Blic pre 3 sata
(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

(Foto) Još jedna saobraćajka u Novom Sadu: Sudarila se dva automobila na Mišeluku, povređen tinejdžer (19)

Blic pre 3 sata
Velika zaplena droge u Beogradu Zakopao kokain i heroin u dvorištu: Evo šta je još pronađeno

Velika zaplena droge u Beogradu Zakopao kokain i heroin u dvorištu: Evo šta je još pronađeno

Blic pre 4 sati
(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan…

(Foto, video) Vrata taksija otpala, na njima tragovi krvi u stravičnoj nesreći u Novom Sadu povređeno čak 5 osoba: BMW zgužvan kao limenka

Blic pre 4 sati