Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu, vozila potpuno uništena, ima povređenih

U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, došlo je do teške saobraćajne nesreće oko 22 časa, u kojoj je pet osoba povređeno.

Na licu mesta su vatrogasci koji seku vozila, koja su u potpunosti smrskana, a nekoliko vozila ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je takođe bilo na terenu, prenosi RTS. Iz Zavoda su obavestili javnost da je pet povređenih osoba, tri žene i dva muškarca, prevezeno na hirurgiju. Dvoje povređenih je bilo bez svesti. Na terenu je i policija, a Jevrejska ulica blokirana je za saobraćaj sa obe strane. Na putu su još uvek staklo, delovi automobila i ulje od automobila. U