Određeno mu zadržavanje zbog 300 kilograma rezanog duvana

NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S.

N. (1991) iz okoline Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je juče, na auto-putu u blizini Niša, zaustavila „fijat“ kojim je osumnjičeni upravljao i u automobilu pronašla 300 kilograma rezanog duvana. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
