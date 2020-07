Janković: Manjina koja se ne pridržava mera može da pogorša epidemiju

N1 Info pre 3 sata | RTS

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković kaže za RTS da građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima. Što se tiče posledica koje kovid 19 ostavlja na ljude koji su ga preležali, objašnjava da one kod jednog broja mogu da ostanu najčešće u obliku fibroze pluća, odnosno stvaranja ožiljka.

Srđa Janković je, gostujući na RTS, rekao da ogromna većina ljudi itekako poštuje preventivne mere, ali da je problem to što one nisu došle baš do svakoga. "Manjina koja se ne pridržava, pogotovo ako je reč o većim okupljanjima bez zaštite, može da pogorša epidemiju", upozorava Janković. Građani, kako ističe, moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima. "Moramo da budemo svesni, da vodimo računa da svedemo