"Pala" i severna Koreja: Prvi slučaj korone u najizolovanijoj zemlji sveta, Kim odmah reagovao - ceo grad u karantinu!

Pravda pre 12 sati | Blic

Severnokorejski lider Kim Džong Un sazvao je hitan sastanak polibiroa nakon što je otkriveno da se za jednu osobu sumnja da se zarazila korona virusom po povratku iz Južne Koreje, nakon ilegalnog prelaska granice ovog meseca, saopštila je državna novinska agencija KCNA u nedelju.

Ako se potvrdi, to će biti prvi zvanično priznat slučaj od strane severnokorejski vlasti, koje su do sada tvrdile da nemaju zaraženih, preneo je “Gardijan”. Kim je proglasio vanredno stanje i nametnuo karantin u pograničnom gradu Kesong, opisujući to kao “kritičnu situaciju, za koju se može reći da je opaki virus ušao u zemlju”. Prema KCNA, osoba koja je prebegla u Severnu pre tri godine vratila se preko utvrđene granice koja deli dve Koreje sa simptomima koji