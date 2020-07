"Opasno je reći da se bližimo poboljšanju, problem su oni koji ne poštuju mere zaštite od korone"

Telegraf pre 2 sata | Telegraf.rs

Dr Srđa Janković naveo je da manjina koja se ne pridržava mera, može da pogorša epidemiju

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković kaže za RTS da građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi korona virusom i da prenese zarazu drugima. Dr Janković je naveo da ogromna većina ljudi itekako poštuje preventivne mere, ali da je problem to što one nisu došle baš do svakoga. - Manjina koja se ne pridržava, pogotovo ako je reč o većim okupljanjima bez zaštite, može da pogorša epidemiju - upozorava Janković. Građani,